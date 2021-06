Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 22 giugno? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Capricorno.

Carissimi amici del Capricorno, questo martedì sembra essere segnato da alcuni momenti di lieve difficoltà per quanto riguarda l’amore. L’opposizione di Venere, unita a quella del Sole, poi vi rende particolarmente infelici rispetto ai vostri traguardi, alle cose che avete ottenuto e a ciò che state facendo in generale.

Forse anche un leggero senso di insoddisfazione per la relazione potrebbe colpirvi in maniera piuttosto forte. Tutto questo, poi, renderà anche piuttosto difficile da vivere la vostra giornata lavorativa, rendendovi distratti e quindi poco produttivi.

Oroscopo Capricorno, 22 giugno: amore

State veramente tanto attenti a quello che fate all’interno della vostra relazione stabile in questo martedì, cari amici nati sotto il Capricorno.

Nulla di buono sembra attendere le coppie, ma neppure voi single godrete di chissà quali opportunità vantaggiose. Una generale insoddisfazione potrebbe anche spingervi verso la scelta di lasciarvi tutto alle spalle, ma cercate di evitare questo tipo di decisioni impulsive, difficilmente si rivelano vincenti.

Oroscopo Capricorno, 22 giugno: lavoro

La sfera lavorativa di per sé non dovrebbe presentarvi grossi problemi o sfide in questo martedì, ma a renderla travagliata sarà il vostro umore compromesso dalla sfera sentimentale.

Una generale distrazione vi condurrà in una giornata decisamente poco produttiva, ma finché riuscite ad evitare di creare problemi non dovreste neppure incappare in grossi contraccolpi negativi.

Oroscopo Capricorno, 22 giugno: fortuna

Infine, anche la fortuna non sembra voler avere alcuna importante parte nella vostra giornata di martedì, cari Capricorno. Nulla vi attende da parte sua e l’idea vincente potrebbe essere ignorare questa cosa per non avvertirne la delusione.