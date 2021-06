Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 22 giugno? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Leone.

Carissimi Leone, sopra alla vostra testa, questo martedì, dovreste poter contare su un cielo veramente ottimo e solare, segnato dalla buonissima presenza di Marte e Mercurio! Allegri e socievoli, potrete raggiungere degli ottimi risultati pressoché in qualsiasi campo della vostra giornata, da quello amoroso, a quello lavorativo, passando anche per quello relazionale in generale!

Qualche nuovo guadagno potrebbe rallegrarvi l’umore, mentre in amore non dovreste sottovalutare quello che la vostra dolce metà vi dice e sottolinea.

Oroscopo Leone, 22 giugno: amore

La sfera amorosa e relazionale di questo bel martedì sembra essere piuttosto positiva e tranquilla. Una sola cosa sarà importante per voi amici impegnati in una relazione, ovvero ascoltare e comprendere la vostra dolce metà.

Le cose che vi dice e i problemi che sottolinea non dovrebbero essere trascurati o sottovalutati, perché presto potrebbero dare vita a dei litigi piuttosto impegnativi e difficoltosi. Nulla di grande o gratificante attende voi single del Leone.

Oroscopo Leone, 22 giugno: lavoro

Sul lavoro, amici del Leone, la giornata procederà decisamente bene e spedita, verso un obbiettivo che da tempo vi siete prefissati e che non vedete l’ora di raggiungere! I vostri progetti riusciranno a fare degli importantissimi passi avanti, garantendovi soddisfazione e serenità, mentre alcune nuove idee vi metteranno sotto una nuova luce con i vostri colleghi e superiori!

Se da tempo aspettate dei guadagni aggiuntivi, preparatevi a riceverli!

Oroscopo Leone, 22 giugno: fortuna

La Dea bendata della fortuna sembra volervi sostenere in giornata, pur trovandosi abbastanza lontana dalla vostra orbita celeste, cari nati sotto il Leone! Non è chiaro cosa dobbiate aspettarvi, ma questo non dovrebbe farvi desistere dal cercarlo!