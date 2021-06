Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 22 giugno? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Pesci.

Cari Pesci, la vostra giornata di martedì sembra volervi garantire un ottimo cielo! Soprattutto i sentimenti e la sfera amorosa ne usciranno giovati, grazie al buon Mercurio che li sostiene, aiutato dal Sole! State solo attenti al lavoro, perché qualche difficoltà sembra poter rovinare questo aspetto, ma senza che voi ne dobbiate pagare alcun conto.

Forse dovrete anche affrontare un paio di spese non previste e piuttosto alte, che potrebbero compromettere il vostro buonumore. Una piccola discussione potrebbe animare la vostra vita famigliare.

Oroscopo Pesci, 22 giugno: amore

L’amore sembra godere veramente di ottime e gratificanti possibilità in questo bel martedì, cari amici dei Pesci!

Nel caso siate impegnati, approfittatene per cercare nella complicità con la vostra dolce metà un po’ di tranquillità dalle fatiche di questa giornata, rendendo anche chiaro quanto sia importante per voi il vostro partner! Voi amici single, invece, non tiratevi indietro in questa giornata, anche se il vostro umore potrebbe non essere esattamente buono.

Oroscopo Pesci, 22 giugno: lavoro

Sarà il lavoro, probabilmente, a farvi faticare un po’ in questa giornata, carissimi Pesci. Forse potreste dover far fronte ad un litigio abbastanza impegnativo con un collega o un superiore, ma senza che nell’effettivo ne dobbiate poi affrontare alcuna brutta conseguenza.

Cercate solo di mantenere la vostra proverbiale calma e tutto andrà per il meglio, non preoccupatevi!

Oroscopo Pesci, 22 giugno: fortuna

Da parte della Dea bendata della fortuna in questo martedì sembra potervi attendere qualcosa di abbastanza gratificante, carissimi amici dei Pesci! Non si capisce bene cosa, ma questo non dovrebbe assolutamente essere un ostacolo per la vostra serenità!