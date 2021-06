Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 22 giugno? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dello Scorpione.

Carissimi amici dello Scorpione, un buon martedì vi attende all’orizzonte, segnato da alcuni transiti particolarmente utili e buoni per la sfera sentimentale! Cercate solo di prestare la giusta attenzione al lavoro, perché sembrano poter insorgere un paio di problematiche che richiederanno la vostra completa dedizione.

Nel caso non poneste la giusta attenzione, sottovalutando leggermente le sfide e i problemi, allora rischiereste di incappare in un brutto nervosismo decisamente marcato.

Oroscopo Scorpione, 22 giugno: amore

La giornata amorosa che vi attende sembra essere piuttosto buona e tranquilla, senza nessun particolare transito ad ostacolarla o a renderla più lieta.

Una buona intesa continuerà a tenervi legati alla vostra dolce metà, permettendovi di immaginare un bel futuro assieme, che però è ancora lontano dall’essere concretizzato. Nulla di particolare per voi single dello Scorpione all’orizzonte.

Oroscopo Scorpione, 22 giugno: lavoro

Sul lavoro, però, dovrete prestare le maggiori attenzioni in questo martedì perché sottovalutare qualche problema potrebbe farlo ingigantire a dismisura. Se qualcosa non va come deve, affrontatelo subito, senza lasciare che le questioni si accumulino e vi rendano nervosi e intrattabili. Nel caso succedesse, però, potreste causare un qualche brutto litigio con un collega, meglio evitarlo cari Scorpione!

Oroscopo Scorpione, 22 giugno: fortuna

Cercate di non fare troppo affidamento sugli influssi fortunati che potrebbero interessarvi in questo martedì, perché la Dea bendata sembra esservi decisamente troppo lontana. Nulla di cui preoccuparsi, potete farne tranquillamente a meno!