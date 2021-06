Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 23 giugno? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dell’Acquario.

Amici dell’Acquario, quella di mercoledì sembra essere un’ottima giornata per voi, anche se la Luna sembra voler mantenere una posizione piuttosto sconveniente per voi. Il luminare notturno sembra potervi far incappare in alcuni ritardi abbastanza marcati, accentuando anche quel senso di insoddisfazione che spesso provate.

Ma non preoccupatevi, perché nel frattempo Mercurio e Saturno sono decisamente positivi per voi, permettendovi di raggiungere alcuni traguardi e di sperimentarne il senso di soddisfazione!

Oroscopo Acquario, 23 giugno: amore

Cari Acquario single, in questa giornata di mercoledì sembrate poter ricevere un invito, una buona idea potrebbe essere accettarlo!

Tenete, però, a mente che questo periodo non è esattamente ottimo per conoscere nuova gente, oltre ad avere delle ridottissime possibilità di instaurare una relazione. Ma questo non dev’essere un limite al vostro divertimento! Voi impegnati, invece, dovreste attraversare una giornata abbastanza tranquilla e serena!

Oroscopo Acquario, 23 giugno: lavoro

Sul lavoro si riverseranno la maggior parte degli influssi negativi che la Luna vuole causarvi, cari amici dell’Acquario. Nulla di cui dobbiate preoccuparvi eccessivamente o che dovrebbe spingervi a fasciarvi la testa in anticipo, ma qualche ritardo sembra decisamente potervi interessare.

Siate, però, felici del fatto che i traguardi che riuscirete a raggiungere saranno decisamente gratificanti per voi!

Oroscopo Acquario, 23 giugno: fortuna

Da parte della fortuna, in questo mercoledì a metà tra il positivo e il negativo, sembrate potervi attendere una piccola emozione positiva, cari nati sotto il segno dell’Acquario! Forse, questa emozione, vi sarà garantita dalla vostra dolce metà, oppure da un amico che sta al vostro fianco da sempre!