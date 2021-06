Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 23 giugno? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dell’Ariete.

Amici dell’Ariete, il mercoledì che sta per accogliervi sembra essere leggermente travagliato, segnato soprattutto da un qualche brutto litigio con un famigliare o con il vostro partner. La causa sarà l’opposizione di Venere, unita anche alla Luna sempre in angolo negativo, che suggeriscono l’esigenza di prestare attenzione a ciò che dite e a come lo fate.

Buone le prospettive lavorative, con una giornata che procederà in maniera piuttosto liscia e senza grossi problemi! Buona anche la carica erotica e sensuale che vi anima, in particolare nel caso siate single!

Oroscopo Ariete, 23 giugno: amore

La giornata amorosa che attende voi amici impegnati in una relazione stabile sembra essere segnata da un qualche tipo di litigio piuttosto impegnativo.

Sembra, infatti, che a causa delle opposizioni astrali non riusciate a mantenere salda la calma, dicendo magari qualcosa di brutto nei confronti del vostro partner. Voi single dell’Ariete, invece, potete contare su una rinnovata carica erotica e sensuale, che potrà esservi molto utile nel caso cerchiate un’avventura per nulla seria!

Oroscopo Ariete, 23 giugno: lavoro

Buone le prospettive che vi accompagneranno sul posto di lavoro, in un generale senso di calma e tranquillità! Gli astri, infatti, cari Ariete, non sembrano promettere né suggerire il possibile insorgere di nessun tipo di problema nel corso di questo mercoledì.

Dal conto vostro non sarà difficile impegnarvi e concentrarvi nelle mansioni che vi verranno assegnate, concludendole quasi senza difficoltà!

Oroscopo Ariete, 23 giugno: fortuna

Amici dell’Ariete, abbastanza marcato anche l’influsso della fortuna nella vostra giornata di mercoledì, con una sorpresa pronta ad attendervi da qualche parte, forse sul lavoro!