Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 23 giugno? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Bilancia.

Amici della Bilancia, ottimo il cielo che vi accoglierà in questa giornata di mercoledì! In particolare, Mercurio e la Luna sono in due angoli decisamente buoni per voi, accentuando le vostre possibilità di guadagnare qualcosa in più, grazie soprattutto ai numerosi sforzi fatti sul lavoro nell’ultimo periodo.

Un progetto importante sembra essere decisamente vicino alla sua conclusione, che potrebbe arrivare in queste ore grazie ad una buonissima voglia di impegnarvi che vi anima! In amore, però, potrebbe attendervi una qualche discussione, preparatevi.

Leggi l’oroscopo del 23 giugno per tutti i segni

Le stelle ci hanno suggerito qualcosa già all’inizio dell’anno, con l’oroscopo del 2021 secondo le previsioni di:

Oroscopo Bilancia, 23 giugno: amore

Occhio alla vostra sfera amorosa di questa giornata di mercoledì perché sembra essere segnata dall’insorgere dei soliti problemi che vi sono tra voi e la vostra dolce metà.

Questo non dovrebbe causare alcuna brutta ripercussione sul vostro futuro di coppia, quindi non preoccupatevi! Ma ricordate anche che per affrontare e risolvere i problemi l’arma migliore è il dialogo, aspetto abbastanza accentuato in giornata!

Oroscopo Bilancia, 23 giugno: lavoro

La giornata lavorativa riuscirà, però, a regalarvi un grandissimo numero di gratificazioni, cari amici della Bilancia! Riuscirete a chiudere con semplicità una buona serie di progetti e mansioni, tra cui alcuni decisamente importanti!

Grazie a questo, inoltre, sembra anche possibile che un vostro superiore decida di premiarvi, forse con un aumento economico oppure offrendovi una nuova posizione di rilievo!

Oroscopo Bilancia, 23 giugno: fortuna

La Dea bendata della fortuna vuole, in qualche modo, avere una buona influenza nella vostra giornata di mercoledì, cari Bilancia! Tuttavia, il suo influsso sarà decisamente ridotto e potreste anche correre il rischio di non incapparci, troppo presi dalle belle cose che vi succedono attorno!