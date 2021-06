Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 23 giugno? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Capricorno.

Cari amici del Capricorno, la vostra giornata di mercoledì sembra essere relativamente buona per il lavoro, ma decisamente pessima per l’amore. In particolare, in questo campo, non riuscirete a sentirvi tranquilli e soddisfatti, desiderando ardentemente di provare una maggiore felicità dal vostro rapporto di coppia.

Sul lavoro, però, potrete almeno riuscire a concludere una piccola parte delle cose che vi aspettano, ritrovando un minimo di soddisfazione dalle cose che fate. Occhio a Marte che peggiora le vostre condizioni economiche.

Oroscopo Capricorno, 23 giugno: amore

La vostra giornata amorosa, insomma, sembra essere decisamente brutta e sottotono, segnata da una grandissima voglia di rivoluzionarla completamente.

Se fosse questa la strada giusta, allora non abbiate timore a percorrerla a cuor leggero, ma la via del dialogo è sempre ottima, ricordatelo! Voi single del Capricorno, invece, forse potreste ritenervi quasi fortunati ad essere soli in questo mercoledì. Non varrà neanche la pena provare ad impegnarvi in una conquista.

Oroscopo Capricorno, 23 giugno: lavoro

Sotto il piano lavorativo, cari Capricorno, sembrate poter raggiungere qualche piccolissimo risultato in giornata, ma cercate di non farci troppo affidamento. Dovreste essere pressoché privi di energie, proprio a causa di quelle brutte situazioni che si andranno a creare in amore e che vi renderanno pensierosi e distratti.

Giove e la Luna potrebbero garantirvi una piccola occasione fortunata in questo campo!

Oroscopo Capricorno, 23 giugno: fortuna

Da parte della fortuna, nel corso di questo difficile mercoledì, non sembra potervi attendere un granché, se non esattamente nulla cari amici del Capricorno. Non pensateci neppure, non serve a nulla farne un problema.