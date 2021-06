Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 23 giugno? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Gemelli.

Carissimi amici dei Gemelli, in questo mercoledì vi troverete ad affrontare pressoché gli stessi influssi astrali di martedì! Sul lavoro, in particolare, riuscirete a concludere parecchie cose, riscoprendo anche il gusto per la carriera che avete scelto! Nel caso, però, non siate così tanto soddisfatti, potrebbe essere quasi arrivato il momento in cui prendere in mano la situazione.

In amore, invece, un generale tranquillità vi legherà alla vostra dolce metà, ma se avete affrontato un qualche litigio ultimamente, forse non sarà ancora del tutto superato.

Oroscopo Gemelli, 23 giugno: amore

In amore, amici impegnati in una relazione stabile, sembrate poter vivere una giornata decisamente tranquilla, senza litigi, questioni o dubbi di nessuna sorta!

Però, se nell’ultimo periodo avete dovuto affrontare un qualche battibecco, allora questo non sembra essere ancora del tutto superato, e potrebbe essere necessario che ne parliate ancora, trovando una possibile via di mezzo che vada bene ad entrambi.

Oroscopo Gemelli, 23 giugno: lavoro

Il lavoro, invece, sembra configurarsi come ampiamente gratificante ed emozionante, carissimi amici nati sotto i Gemelli! Una buona voglia di impegnarvi vi condurrà fino alla chiusura di un buonissimo numero di compiti, mansioni e progetti, facendovi sperimentare nuovamente una fantastica sensazione di piacere per la vostra professione!

Oroscopo Gemelli, 23 giugno: fortuna

Da parte della Dea bendata della fortuna, infine, sembra potervi attendere qualcosa di particolarmente piccolo, ma pur sempre bello, cari Gemelli! Forse vi aiuterà a schivare un possibile problema, o forse sarà decisiva per chiudere definitivamente quelle questioni con la vostra dolce metà!