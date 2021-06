Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 23 giugno? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Leone.

Amici del Leone, ciò che vi attende in questa giornata di mercoledì sembrano essere delle ottime influenze astrali, che nel corso dei prossimi giorni dovrebbero ulteriormente migliorare! Venere, però, è ancora in angolo negativo con voi, suggerendo il possibile insorgere di un problema sentimentale o famigliare, ma fortunatamente non troppo marcato!

Mercurio e Marte collaborano per rendere ottimo anche l’aspetto lavorativo, soprattutto nel caso siate liberi professionisti o dei creativi!

Oroscopo Leone, 23 giugno: amore

La giornata amorosa che vi attende, amici impegnati in una relazione stabile, sembrerebbe poter suggerire l’insorgere di un qualche tipo di discussione con la vostra dolce metà.

Ma non preoccupatevi, perché non sembra essere nulla di troppo impegnativo! Voi amici single del Leone, invece, non godete di grandi opportunità, ma in giornata non dovreste neppure avvertire quella spinta a cercare l’amore che spesso vi anima!

Oroscopo Leone, 23 giugno: lavoro

Mercurio e Marte saranno degli alleati eccellenti nel vostro mercoledì, carissimi amici del Leone! Loro due dovrebbero riempirvi la testa di idee, piani e progetti, nuovi ed entusiasmanti, garantendovi anche un’ottima creatività! Quest’ultima potrebbe rivelarsi particolarmente utile per tutti coloro che svolgono una professione creativa, mentre in generale guadagni, accordi e soddisfazioni non faticheranno ad arrivare!

Oroscopo Leone, 23 giugno: fortuna

Bene anche per la fortuna, seppur il suo influsso sembri essere poco marcato e di difficile lettura, carissimi amici del Leone! Voi procedete sulla vostra luminosa strada, senza preoccuparvene e ne sarete gratificati nel momento giusto! Forse, nel corso dei prossimi giorni potreste ricevere un’importante fortuna economica!