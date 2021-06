Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 23 giugno? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Pesci.

Il mercoledì che si configura al vostro orizzonte, carissimi amici dei Pesci, sembra essere abbastanza buono, segnato da una qualche entusiasmante novità per voi, oltre ad alcune occasioni per migliorare il vostro umore! Voi single potrete contare su un momento veramente vantaggioso per conoscere qualcuno di nuovo, grazie soprattutto alla posizione di Giove e Venere ma anche per fare colpo su quella persona che da tempo fa battere il vostro cuore!

Sul lavoro tutto procederà nel migliore dei modi e potreste raggiungere un qualche traguardo.

Oroscopo Pesci, 23 giugno: amore

La vostra giornata amorosa sembra potervi donare delle emozioni veramente positive e rigeneranti, specialmente nel vostro caso, amici single dei Pesci!

Se qualcuno da tempo occupa stabilmente il vostro cuore, questa è la giornata giusta in cui buttarsi una volta per tutte, come andrà, andrà, ma al massimo eviterete di perdere altro tempo! Sembra anche possibile, soprattutto in serata, che conosciate qualcuno di nuovo e decisamente emozionante!

Oroscopo Pesci, 23 giugno: lavoro

Il lavoro non sembra essere soggetto ad alcun transito particolare, né positivo, ma neppure negativo! Riuscirete a concludere ciò in cui deciderete di impegnarvi, ma senza riuscire a brillare veramente e senza la spinta necessaria ad iniziare qualcosa di nuovo.

Inoltre, gli astri sembrano voler suggerire il fatto che riuscirete a raggiungere un qualche vostro traguardo, certamente non importante ma piuttosto secondario, provando una buonissima soddisfazione!

Oroscopo Pesci, 23 giugno: fortuna

La Dea bendata della fortuna sembra essere abbastanza attenta a voi e al vostro procedere in questo mercoledì, cari Pesci! Forse il suo aiuto vi sarà fondamentale per riuscire ad evitare un problema, senza che neppure ve ne accorgiate!