Tempo di comunicazioni ufficiali in casa Rai con l’arrivo dei palinsesti ufficiali di quello che gli spettatori vedranno a partire dall’autunno 2021 fino al nuovo anno. Per i fan è arrivato il momento di scoprire tutta la ricca offerta di Rai 2, tra conduttori e programmi.

Il palinsesto di Rai2

Da oggi martedì 22 giugno 2021 sono diventate ufficiali le scelte fatte dai vertici Rai e dal direttore di Rai2 per la programmazione autunnale ed invernale che prenderà il via a settembre del 2021. Sarà una stagione ricca di novità e allo stesso tempo di conferme, anche per la sera di Rai 2, e di importanti eventi dato che proprio quest’anno cade il 60esimo anniversario del canale.

Non solo il secondo canale, anche Rai 1 ha il suo palinsesto ufficiale. Rivedremo Il Collegio e Quelli che in una veste inedita.

Il palinsesto di Rai2: il daytime

Il daytime di Rai2 subisce una vera e propria rivoluzione con l’ingresso di volti di spicco della televisione italiana, come il ritorno di Paola Perego che sarà in compagnia di Simona Ventura per le domeniche mattina del secondo canale. Il loro programma si chiamerà Tutto fa domenica ed andrà in onda a partire dalle ore 11:00 circa.

Il palinsesto infrasettimanale della fascia compresa tra le 8:30 del mattino e le 18:45 sarà interamente occupato da produzioni originali della Rete, dal Tg2 o da Rai Sport.

Ritorna in prima mattinata Radio2 Social Club, condotto da Luca Barbarossa e Andrea Perroni.

Alle 11:10 linea alla nuova edizione de I Fatti Vostri, con i nuovi conduttori e l’addio di Magalli, di cui si è parlato tantissimo, Anna Falchi e Salvo Sottile che avranno al loro fianco Umberto Broccoli, Emanuela Aureli e come sempre Paolo Fox. Il programma Ore 14 torna con Milo infante, mentre Bianca Guaccero torna con Detto Fatto subito dopo. Da novembre Giancarlo Magalli, e anche qua un argomento al centro del “gossip” televisivo, debutta a partire dalle 17:10 con Una parola di troppo, un nuovo quiz culturale sulla nostra lingua.

Il daytime del sabato sarà invece dedicato agli approfondimenti sportivi o culturali con gli interessanti programmi come Dolce Quiz di Alessandro Greco, Samanta Togni sarà invece alla conduzione di Domani è domenica e non mancheranno gli approfondimenti sportivi con Stop & Go di Marco Mazzocchi.