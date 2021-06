Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 24 giugno? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Bilancia.

Una buona giornata di giovedì si aprirà davanti ai vostri occhi, cari amici della Bilancia, grazie ai buonissimi Mercurio e Saturno! Dentro di voi proverete una gran voglia di realizzare, o almeno avviare, qualche progetto per la vostra vita privata, aspetto accentuato dai buoni transiti che vi animano!

Venere, però, rende ancora pressanti quei problemi famigliari e sentimentali che vi hanno colpiti nell’ultimo periodo, spingendovi a risolverli una volta per tutte. Chi di voi è impegnato non dovrebbe esagerare nelle richieste al partner.

Oroscopo Bilancia, 24 giugno: amore

Voi amici impegnati in una relazione stabile, state attenti a ciò che chiedete alla vostra dolce metà, perché le continue richieste potrebbero rivelarsi esasperanti.

Tuttavia, ciò non significa che dobbiate accontentarvi delle cose che non vi stanno bene, ma basta non esagerare! Voi single della Bilancia, invece, dovreste solo ritrovare un po’ di fiducia nell’amore, e il migliore modo per farlo è sperimentarlo di nuovo!

Oroscopo Bilancia, 24 giugno: lavoro

La giornata lavorativa che vi aspetta giovedì potrebbe rivelarsi decisamente emozionante e gratificante! I vostri progetti privati troveranno finalmente un punto di partenza e probabilmente questo si rifletterà anche sul posto di lavoro!

Nel caso sapeste di essere stati efficienti e produttivi, magari premiati da qualche superiore per questo, allora provate ad avanzare le vostre richieste, ma anche qui senza esagerare!

Oroscopo Bilancia, 24 giugno: fortuna

Buono l’influsso della fortuna nel vostro giovedì, che sarà un po’ il motore di tutte le cose emozionanti che vi capiteranno, cari Bilancia! Insomma, sembra essere proprio una giornata fortunata!