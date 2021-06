Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 24 giugno? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Capricorno.

Voi amici del Capricorno dovreste trovarvi davanti ad una giornata piuttosto positiva in cui sarà possibile, grazie all’ausilio della Luna, risolvere una qualche problematica relazionale che da giorni vi infastidisce. Cercate solo di non chiudervi a riccio invece che affrontare i problemi che potrebbero sorgere con la vostra dolce metà, perché così facendo non riuscirete a discuterne e rischiereste solo di indisporre il partner.

Il Sole e Venere sembrano volervi causare una qualche problematica economica, come una spesa o una diminuzione del vostro stipendio.

Oroscopo Capricorno, 24 giugno: amore

La vostra vita sentimentale non sembra star attraversando un periodo esattamente florido, cari amici del Capricorno.

In generale, dovreste sentirvi poco soddisfatti del vostro rapporto, magari con una notevole sensazione che il partner non vi capisca fino in fondo. Ma non lasciatevi trascinare nella vostra solita bolla di solitudine per non affrontare il problema, ma parlatene, discutetene, che una soluzione forse la potreste trovare!

Oroscopo Capricorno, 24 giugno: lavoro

Il lavoro non sembra essere interessato pressoché da nessun transito negativo o positivo, cari amici del Capricorno! Dovreste riuscire ad essere produttivi il giusto, magari raggiungendo qualche piccolo traguardo che vi strapperà almeno un sorriso e un minimo di soddisfazione!

L’unica cosa negativa capitare sembra essere una diminuzione del vostro stipendio, ma non potete farci proprio nulla in merito.

Oroscopo Capricorno, 24 giugno: fortuna

La fortuna sarà un altro aspetto piuttosto carente per voi in questa giornata, carissimi Capricorno, con una generale assenza di influenze da parte della Dea bendata. Nulla di cui preoccuparsi, non potreste in ogni caso farci nulla.