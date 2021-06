Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 24 giugno? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Leone.

Carissimi amici del Leone, in questo giovedì andrete incontro all’influsso positivo di Marte, uno dei pianeti più importanti per il vostro segno! Il pianeta rosso vi spingerà a dare il massimo delle vostre capacità, permettendovi di impegnarvi a fondo per raggiungere un qualche importante traguardo oppure per dare il via a dei nuovi progetti!

La Luna e Mercurio, poi, suggeriscono che possiate raggiungere un qualche tipo di successo, provando anche felicità e soddisfazione dallo stare in mezzo alla gente! Occhio, però, all’amore nel caso siate single.

Leggi l’oroscopo del 24 giugno per tutti i segni

Le stelle ci hanno suggerito qualcosa già all’inizio dell’anno, con l’oroscopo del 2021 secondo le previsioni di:

Oroscopo Leone, 24 giugno: amore

Amici single del Leone, occhio alla sfera amorosa di questo giovedì, che non sembra esservi particolarmente favorevole.

Potreste, infatti, incappare in un incontro piuttosto bello, magari riuscendo anche a garantirvi un minimo successo, ma le persone con cui potreste entrare in contatto oggi non sembrano essere esattamente congeniali alle vostre aspettative, quindi occhio. Magari limitate il tutto ad un’avventura, al futuro ci penserete poi!

Oroscopo Leone, 24 giugno: lavoro

La giornata lavorativa, però, sembra essere decisamente buona, grazie a Marte nella sua posizione favorevole per voi! Numerose energie vi animeranno e potranno essere spese per un impegno veramente profondo sul posto di lavoro!

Raggiungere qualche traguardo sarà piuttosto semplice, e la gratificazione che ne ricaverete sarà veramente alta. Potreste anche riuscire a dare il via a qualche nuovo progetto!

Oroscopo Leone, 24 giugno: fortuna

Da parte della fortuna, però, in questo giovedì potrebbe essere una buona idea non aspettarsi nulla di troppo grosso, cari Leone. Forse qualcosa di piccolo vi sarà garantito, ma non è affatto sicuro e potreste non rendervene neppure conto!