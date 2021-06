Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 24 giugno? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Pesci.

Amici dei Pesci, nel corso di questo giovedì vi troverete a far fronte ad un cielo piuttosto fastidioso, con la Luna e Mercurio in posizioni veramente scomode. Sembrano essere ore piuttosto infruttuose, che non vi porteranno ad ottenere pressoché nessun risultato, ma quasi sicuramente un gran senso di delusione.

Numerose idee, piani e cose da fare riempiranno la vostra testa, rendendovi distratti da ognuna di queste e non riuscendo a concentrarvi bene su nessuna. Molto bene, però, per l’amore, unico baluardo di luce nella vostra giornata.

Oroscopo Pesci, 24 giugno: amore

L’amore, insomma, sembra potervi donare delle buonissime emozioni in questa giornata, soprattutto nel caso in cui siate impegnati stabilmente da tempo!

Venere accentua le vostre belle emozioni, scaldandovi il cuore e permettendovi di dimenticare le varie problematiche che dovrete affrontare. Approfittatene per scaricare tutta la tensione che accumulerete sulle spalle, ovviamente senza farla pesare al partner!

Oroscopo Pesci, 24 giugno: lavoro

Il lavoro, tra tutti, sembra essere l’aspetto meno positivo di questa fastidiosa giornata, amici dei Pesci. Qualche ritardo o rinvio potrebbe abbassarvi un po’ l’umore, mentre inseguire i progetti che avete in ballo sarà piuttosto impegnativo e tedioso.

Tante cose vi riempiranno la testa, ma cercate di escluderle per evitare le distrazioni, concentrandovi sulle cose che necessariamente devono essere completate.

Oroscopo Pesci, 24 giugno: fortuna

Da parte della fortuna non dovreste aspettarvi nulla di concreto in questo brutto giovedì, carissimi nati sotto i Pesci. Andate avanti sulla vostra strada e non pensateci, o almeno non dateci troppo peso.