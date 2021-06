Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 24 giugno? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Sagittario.

Carissimi Sagittario, la vostra giornata di giovedì sembra essere segnata da una notevole tensione generale, dal lavoro al rapporto di coppia, passando anche per le varie altre relazioni sociali. Sul lavoro, potreste incappare in dei notevoli ritardi e alcuni appuntamenti potrebbero saltare, ma nulla di eccessivamente grave, state tranquilli!

In amore, invece, non sembrate essere soddisfatti completamente, ma in questo clima e contesto, forse, è meglio tralasciare un attimo questa cosa, affrontandola quando poi le giornate saranno migliori per voi.

Oroscopo Sagittario, 24 giugno: amore

L’amore non sembra attestarsi su livelli alti di soddisfazione o serenità, carissimi Sagittario.

Potreste essere leggermente infelici, ma la causa sarà più da ricercare negli influssi che vi colpiscono, che nella relazione in sé. Cercate di giungere ad un buon compromesso con la vostra mente e con la vostra dolce metà, se il problema persisterà anche quando il cielo sarà migliore, allora in quel caso andrà affrontato a modo, ma per ora potreste solo finire per pentirvi della vostra scelta.

Oroscopo Sagittario, 24 giugno: lavoro

Sul lavoro, similmente all’amore, sembra che dobbiate rimboccarvi le maniche per non soccombere in questo nuvoloso giovedì. Forse dovrete far fronte a dei ritardi abbastanza marcati, oppure a degli appuntamenti importanti che salteranno, ma basterà non far sorgere discussioni o problemi per questa cosa.

La produttività che vi accompagna sembra essere, infatti, abbastanza buona!

Oroscopo Sagittario, 24 giugno: fortuna

Da parte della fortuna, infine, in un clima così negativo e che vi terrà particolarmente impegnati, carissimi amici del Sagittario, non sembrate poter ottenere nulla. Non fatevene un problema, ma semplicemente non pensateci più di molto!