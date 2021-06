Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 24 giugno? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Vergine.

Cari Vergine, nel corso di questo giovedì la Luna cambierà la sua posizione nei vostri piani astrali, diventando piuttosto fastidiosa per voi. In particolare, dovreste provare alcune difficoltà nell’avvertire un senso di serenità in quello che fate, mentre Mercurio accentua quella brutta sensazione di nervosismo.

Grazie a Venere le prospettive amorose sembrano essere decisamente buone, con un rinnovamento del romanticismo, ma a discapito della passionalità, diminuita dal transito di Marte. Occhio ai rapporti con i colleghi sul posto di lavoro.

Leggi l’oroscopo del 24 giugno per tutti i segni

Le stelle ci hanno suggerito qualcosa già all’inizio dell’anno, con l’oroscopo del 2021 secondo le previsioni di:

Oroscopo Vergine, 24 giugno: amore

L’amore sembra essere decisamente gratificato dai transiti astrali di questa giornata, carissimi Vergine!

Nel caso siate impegnati in una relazione stabile, il romanticismo toccherà dei punti veramente altri, permettendovi di trovare conforto e sicurezza nelle braccia della vostra dolce metà, dimenticando sfide e avversità! Per voi single conoscere qualcuno non sarà semplice, ma non impossibile, quindi provateci e mal che vada vi sarete divertiti!

Oroscopo Vergine, 24 giugno: lavoro

Sul posto di lavoro non dovreste incappare in grossi problemi o ostacoli per quanto riguarda mansioni, piani e progetti, seppur non sarete particolarmente in grado di proporre cose nuove da fare.

State attenti ai rapporti che intercorrono in ufficio, perché sembra che un vostro collega, che considerate un amico, per di più, possa tirarvi un brutto scherzo, facendovi tentennare un po’.

Oroscopo Vergine, 24 giugno: fortuna

La fortuna sembra essere abbastanza attenta alle vostre esigenze in questo giovedì, carissimi amici nati sotto la Vergine! Potreste incappare in qualcosa di abbastanza gratificante, ma sta a voi scoprire di cosa si tratti!