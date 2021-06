Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 25 giugno? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dell’Ariete.

Carissimi Ariete, nel corso di questo venerdì sembrate essere interessati da alcuni problemi all’interno della sfera famigliare, oppure potrebbero sorgere anche in quella amorosa. Ad aiutare Venere nel suo influsso negativo per voi, ci sarà anche la Luna, ed entrambe vi suggeriscono di stare attenti a quello che dite, soprattutto nel caso in cui quel litigio interessasse la vostra vita di coppia.

Quella certa insoddisfazione amorosa che vi interessa potrebbe risolversi da sola con il tempo, quando gli astri cambieranno aspetto, meglio non fare storie fini a loro stesse ora come ora!

Leggi l’oroscopo del 25 giugno per tutti i segni

Le stelle ci hanno suggerito qualcosa già all’inizio dell’anno, con l’oroscopo del 2021 secondo le previsioni di:

Oroscopo Ariete, 25 giugno: amore

La vostra giornata amorosa sembra, insomma, che possa essere segnata da un qualche litigio con la vostra dolce metà, cari Ariete.

Non è chiaro per cosa, ma la cosa più importante sarà evitare di alterarvi, urlare ed arrabbiarvi, correndo il rischio di dire qualcosa di brutto che non pensate veramente, ma che avrà un peso molto importante per il partner. Evitate di sollevare storie, anche nel caso non siate soddisfatti, perché quando Venere cambierà aspetto tutto migliorerà notevolmente!

Oroscopo Ariete, 25 giugno: lavoro

La giornata lavorativa, però, procederà in maniera abbastanza positiva, senza grandi orizzonti luminosi per voi, ma anche senza problemi o sfide faticose da fronteggiare!

In generale dovreste riuscire a fare bene qualsiasi cosa vi venga proposta o richiesta, ma anche quelle in cui deciderete voi di impegnarvi! State solo attenti a non essere eccessivamente superficiali.

Oroscopo Ariete, 25 giugno: fortuna

Da parte della fortuna in questa giornata non esattamente gioiosa sembra che possiate ricevere qualcosina, carissimi amici dell’Ariete! Forse una possibilità di investimento, ma ricordatevi di valutarla a dovere prima di buttare soldi.