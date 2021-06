Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 25 giugno? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Leone.

Carissimi Leone, nel corso di questa giornata di venerdì sembrate essere gratificati da alcuni transiti abbastanza positivi! In particolare, voi amici single siete arrivati al momento migliore in cui buttarvi per provare ad ottenere quella conquista che da tempo progettate, riuscendo anche nel vostro intento!

Sembrate anche poter ottenere un qualche nuovo tipo di occasione per quanto riguarda il lavoro, come una nuova posizione o anche solamente nuove responsabilità che porteranno anche guadagni leggermente migliori!

Oroscopo Leone, 25 giugno: amore

Voi single del Leone sembrate essere davanti ad una giornata decisamente positiva per i sentimenti che vorreste provare!

Sembra, infatti, che possiate dichiararvi alla persona che da tempo riempie il vostro cuore e che gli esiti saranno decisamente buoni! Tuttavia, tenete a mente che Venere non è ancora nel vostro segno e sarà lei a garantirvi il successo amoroso, quindi potrebbero volerci ancora un paio di giorni prima che riceviate una risposta!

Oroscopo Leone, 25 giugno: lavoro

Abbastanza buona anche la giornata lavorativa che vi attende, cari Leone! Nel caso la vostra professione vi piaccia veramente, gratificandovi e facendovi svegliare felici, allora potreste ottenere delle importanti opportunità, come una promozione!

Valutatele, ma cercate anche di non farvele sfuggire! Se, invece, non vi piace ciò che fate, nel corso di venerdì sembrate poter ricevere un’allettante nuova offerta lavorativa!

Oroscopo Leone, 25 giugno: fortuna

Buona la posizione della Dea bendata della fortuna nei vostri piani astrali di questi venerdì, carissimi amici nati sotto il Leone! È poco chiaro cosa voglia influenzare, e magari potrebbe garantirvi solo una generale tranquillità!