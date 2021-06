Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 25 giugno? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dello Scorpione.

Carissimi Scorpione, le energie che sentirete dentro di voi in questa giornata di venerdì sembrano essere veramente molte e potrebbero spingervi a voler agire, non stare fermi un attimo, inseguendo qualcosa di non meglio definito! A livello sentimentale la giornata è abbastanza buona, ma dovrete far fronte ad un pensiero negativo che attanaglierà la vostra mente.

Sul lavoro potreste avvertire una leggera delusione non riuscendo a risolvere una questione che da giorni vi infastidisce, ma ci vuole semplicemente un po’ di calma!

Oroscopo Scorpione, 25 giugno: amore

Abbastanza buono, insomma, l’aspetto amoroso della giornata di venerdì, cari amici dello Scorpione!

L’unico problema che potreste trovarvi ad affrontare è un generale senso di delusione dalla vostra relazione, ma può essere facilmente affrontato parlandone con la vostra dolce metà! Occhio, però, parlandone e non litigandoci, in tal caso la soluzione sarà molto più difficile da trovare. Voi single con tutte le energie che avete non dovreste proprio stare a casa in questa serata, ed è anche venerdì!

Oroscopo Scorpione, 25 giugno: lavoro

Sul lavoro troverete ad aspettarvi ancora quella questione che da giorni vi infastidisce, carissimi amici dello Scorpione. In voi si accenderà un notevole e fastidioso senso di delusione, dovuto principalmente al fatto che i vostri sforzi non sono riusciti a risolverlo nei giorni passati.

Ma cercate solo di tenere a mente che, come tutti i problemi, richiede calma, pazienza e tempo, cercare di risolverlo in fretta non vi porta a nulla!

Oroscopo Scorpione, 25 giugno: fortuna

Da parte della fortuna, però, nel corso di questa giornata abbastanza altalenante sembra attendervi al più qualcosa di abbastanza piccolo, cari Scorpione. Voi cercate di andare incontro a questo influsso, prestando attenzione intorno a voi, ma senza sbatterci troppo la testa.