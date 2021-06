Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 26 giugno? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dell’Ariete.

Carissimi Ariete, quella di sabato sembra essere una giornata leggermente travagliata per voi a causa della brutta posizione della Luna nei vostri piani astrali. Nulla di troppo difficile da fronteggiare, ma in alcuni momenti potreste essere colti da un marcato malumore che accenderà una sensazione di malessere dentro di voi.

Un paio di complicazioni potrebbero rendere difficile il vostro procedere in giornata, mentre Venere potrebbe causare un brutto litigio nella vostra coppia.

Leggi l’oroscopo del 26 giugno per tutti i segni

Le stelle ci hanno suggerito qualcosa già all’inizio dell’anno, con l’oroscopo del 2021 secondo le previsioni di:

Oroscopo Ariete, 26 giugno: amore

Prestate, insomma, particolare attenzione alla sfera amorosa della vostra giornata di sabato, cari amici dell’Ariete, specialmente voi impegnati in una relazione stabile.

Sembra, infatti, che Venere, unita alla Luna, possa far sorgere un brutto litigio con la vostra dolce metà, forse qualcosa che già in passato vi aveva infastiditi. Tenete anche sempre a mente di non pretendere, o chiedere, troppo alla vostra dolce metà.

Oroscopo Ariete, 26 giugno: lavoro

La giornata lavorativa di sabato non sembra volervi causare grossi problemi, anche se quell’umore decisamente alterato forse potrebbe indisporre qualcuno. Cercate solo di evitare qualsiasi confronto diretto con collaboratori e superiori perché il rischio di causare un brutto litigio che potrebbe mettervi sotto una cattiva luce è veramente alto, meglio correre ai ripari!

Oroscopo Ariete, 26 giugno: fortuna

Da parte della fortuna, nel corso di questa giornata di sabato, sembra che voi single dell’Ariete possiate incappare in una qualche buona possibilità! Cercate di non tirarvi indietro, anche solo per divertirvi un po’, magari con il tempo si evolverà anche se ora non vi entusiasma così tanto!