Occhio alla giornata di sabato che si aprirà al vostro cospetto, carissimi amici del Leone. Infatti, la Luna sembra essere in una posizione abbastanza scomoda, ma Mercurio e Marte dovrebbero aiutarvi a mitigarne gli effetti. Nel complessivo, sarete interessati da un paio di piccoli fastidi, che vi faranno però sentire leggermente pessimisti e poco fiduciosi in voi stessi.

Nulla di troppo difficile da fronteggiare, i vari aspetti sembrano essere piuttosto gratificati e basterà tenere a bada il nervosismo.

Oroscopo Leone, 26 giugno: amore

La vostra giornata amorosa di sabato sembra essere abbastanza serena e tranquilla, senza grossi problemi, ma anche senza grandissime novità.

Voi che siete impegnati da tempo potreste trovare nella vostra dolce metà la sicurezza necessaria a non farvi abbattere dai fastidi in cui incapperete. Mentre voi single del Leone, non sembrate poter concludere un granché in giornata, magari organizzate qualcosa con i vostri amici!

Oroscopo Leone, 26 giugno: lavoro

Abbastanza bene anche sul lavoro, cari Leone, seppur sembra che alcuni di quei fastidi e problemi possano proprio intaccare questa sfera. Nulla di troppo negativo, e non dovreste assolutamente incappare in alcun contraccolpo, né giornaliero, né per il vostro futuro. Fate quello che riuscite, senza mai sfoderare la vostra vena polemica, soprattutto nel caso in cui qualcuno vi dica qualcosa di negativo.

Oroscopo Leone, 26 giugno: fortuna

Da parte della Dea bendata della fortuna, però, non sembrate potervi aspettare pressoché nulla di buono, amici nati sotto il Leone. La causa saranno tutte quelle opposizioni astrali, ma non dovrebbe essere assolutamente un problema!