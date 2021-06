Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 28 giugno? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dell’Ariete.

Amici dell’Ariete, quella di lunedì sembra essere una giornata segnata da un notevole stress che avrà importanti ripercussioni sulla sfera lavorativa. Tuttavia, non sembra essere una situazione eccessivamente negativa, dato che sta anche iniziando un buon periodo di recupero e riscatto per voi, che culminerà nel mese di luglio!

Se state pensando di iniziare un nuovo progetto, aspettate magari martedì o mercoledì quando gli astri saranno leggermente migliori sopra alla vostra testa! Buona la sensualità per le coppie.

Leggi l’oroscopo del 28 giugno per tutti i segni

Le stelle ci hanno suggerito qualcosa già all’inizio dell’anno, con l’oroscopo del 2021 secondo le previsioni di:

Oroscopo Ariete, 28 giugno: amore

La sfera amorosa della vostra giornata di lunedì sembra configurarsi come positiva e tranquilla! Potrete godere di una rinnovata sensualità che vi permetterà di entrare più in contatto con la vostra dolce metà, ritrovando quell’intesa sessuale spesso carente!

Voi single dell’Ariete non sembrate godere di grandissime opportunità, forti anche di un umore non esattamente alle stelle. Ma nulla vi impedisce di buttarvi comunque, non si sa mai!

Oroscopo Ariete, 28 giugno: lavoro

Per quanto riguarda la giornata lavorativa di lunedì, sembrate dover far fronte ad un notevole livello di stress che vi renderà decisamente poco produttivi. Non sembrate, però, dover affrontare discussioni, litigi o problemi a causa di questo, né a causa d’altro, quindi non preoccupatevi!

Forse sarà solamente necessario tornare a casa, rilassarsi un attimo e tornare martedì più forti di prima!

Oroscopo Ariete, 28 giugno: fortuna

Buona la dose di fortuna che vi interesserà nel corso di questa giornata di lunedì, carissimi nati sotto il segno dell’Ariete! Forse vi garantirà il benessere relazionale, oppure una piccola sorpresa gratificante, non è chiaro!