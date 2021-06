Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 29 giugno? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dell’Acquario.

Voi amici dell’Acquario siete al cospetto di una giornata veramente eccellente, soprattutto grazie alla buonissima posizione della Luna. Tuttavia, il suo influsso sarà leggermente limitato dall’opposizione di Venere nei vostri piani astrali, seguita anche da Marte. Loro due, in generale, dovrebbero rendervi un po’ confusi sulle cose che deciderete di fare e sulle decisioni che prenderete.

Il vostro umore sarà alle stelle, garantendovi la possibilità di brillare sul lavoro! L’amore, però, non è particolarmente gratificato, soprattutto nel caso in cui siate in crisi da tempo.

Oroscopo Acquario, 29 giugno: amore

L’amore di per sé in giornata sembra essere abbastanza positivo e gratificante, carissimi amici dell’Acquario!

Tuttavia, nel caso in cui la vostra relazione sia già in crisi da un po’ di tempo, in questa giornata potreste correre il concreto rischio di peggiorare ulteriormente il tutto, quindi attenti a cosa fate. Voi single uscite a divertirvi, provando a conoscere qualcuno di nuovo, anche se gli astri non sembrano avere nulla in serbo per voi.

Oroscopo Acquario, 29 giugno: lavoro

Molto bene, invece, la sfera lavorativa di questa giornata di martedì, amici dell’Acquario! Seppur le vostre energie non siano al massimo, nel caso decidiate di rimandare alcuni appuntamenti e piani che avete programmato, potrete concentrarvi a fondo su di un qualche progetto, facendogli fare dei buoni passi avanti.

Occhio solo alle decisioni, quelle che potreste prendere non sembrano godere di grandi influssi, magari spingendovi verso qualcosa di sbagliato e negativo.

Oroscopo Acquario, 29 giugno: fortuna

La fortuna, infine, non sembra volersi ritagliare chissà quale spazio in questa giornata di martedì, cari nati sotto il segno dell’Acquario. Cercate solo di andare oltre, senza pensarci più di molto, attendendo giorni migliori per questo aspetto.