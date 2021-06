Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 29 giugno? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Sagittario.

Amici del Sagittario, il martedì che vi attende all’orizzonte sembra essere piuttosto sereno e piacevole! La Luna è in aspetto fantastico per il vostro segno, permettendovi di sentirvi liberi e leggeri, mentre Venere accentua il magnetismo e il potere seduttivo, garantendo a voi single delle fantastiche possibilità!

Cercate solo di non stare fermi, ma continuate ad inseguire sogni e ambizioni, sia lavorativi che amorosi, magari organizzando un’uscita con il partner o la persona che vi piace! Ottime idee animeranno la vostra mente, dandovi grande risalto sul posto di lavoro!

Oroscopo Sagittario, 29 giugno: amore

Molto buona la giornata amorosa di tutti voi amici impegnati stabilmente da tempo!

I sentimenti che serbate per il vostro partner sembrano essere decisamente accentuati, permettendovi magari di dare il via a qualcosa di bello per il vostro futuro! Voi single del Sagittario, invece, non dovreste tirarvi indietro dall’uscire per conoscere gente nuova! Ma se qualcuno già facesse battere il vostro cuore, allora organizzate con lui!

Oroscopo Sagittario, 29 giugno: lavoro

Il lavoro dovrebbe procedere abbastanza bene e a gonfie vele, diretto con precisione verso i vostri obbiettivi! Un buonissimo numero di idee dovrebbe riempiere la vostra testa, cercate di proporle a chi di dovere per garantirvi delle buonissime gratificazioni!

Potreste avere anche delle ottime possibilità per un qualche tipo di aumento economico! Insomma, tutto procede decisamente bene!

Oroscopo Sagittario, 29 giugno: fortuna

La fortuna, in questo contesto di martedì decisamente buono e sereno, sembra volervi fare un piccolo regalo, carissimi amici del Sagittario! Grazie al suo supporto dovreste incappare in una situazione veramente fortunata che accentuerà il vostro livello di felicità!