Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 29 giugno? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Toro.

Amici del Toro, occhio al martedì che sta per aprirsi al vostro cospetto perché Venere, Marte e la Luna sono tutti negativi e fastidiosi per voi. Poche energie vi saranno garantite, in una generale diminuzione della grinta che vi anima. Non sembrate poter riuscire a risolvere alcun problema, nonostante l’impegno che potreste metterci, mentre le difficoltà aumenteranno notevolmente.

In amore non sembrate essere completamente soddisfatti dalla vostra relazione ma il dialogo con il partner non sarà assolutamente buono.

Leggi l’oroscopo del 29 giugno per tutti i segni

Le stelle ci hanno suggerito qualcosa già all’inizio dell’anno, con l’oroscopo del 2021 secondo le previsioni di:

Oroscopo Toro, 29 giugno: amore

Amici single del Toro, in questa giornata potrebbe essere meglio, per voi, evitare di impegnarvi nella ricerca dell’amore.

Le possibilità sono quasi nulle e il vostro umore certamente non sarà d’aiuto. Voi che, invece, siete impegnati stabilmente da tempo, sarete colti da un notevole senso di delusione per il rapporto che vivete, avvertendo una tensione nell’aria decisamente difficile da gestire. Occhio che il dialogo non è buono e potreste incappare in un litigio.

Oroscopo Toro, 29 giugno: lavoro

Sul posto di lavoro, invece, cari Toro, sembrate poter essere colpiti e rallentati da una notevole stanchezza. Nulla di troppo negativo, perché dovreste almeno riuscire a fare il minimo indispensabile, senza incappare in ripercussioni future, ma meglio lasciar perdere per un attimo i vostri piani e progetti.

Se qualche idea vi balenasse in testa, tenetela per voi e rifletteteci su un paio di giorni.

Oroscopo Toro, 29 giugno: fortuna

Da parte della fortuna, in questo contesto di martedì decisamente poco sereno e gratificante, non sembrate potervi aspettare nulla amici del Toro. Meglio evitare di pensarci e sperarci, verranno momenti migliori anche per questo.