Oggi venerdì 1 luglio 2021 con una conferenza stampa tenuta dall’amministratore delegato del gruppo Pier Silvio Berlusconi sono state svelate le scelte di Mediaset per le sue reti ed in particolare per quella di punta Canale5. Scopriamo quali saranno i programmi che vedremo in prima serata a partire dall’autunno 2021 e fino alla primavera del 2022, tra attese conferme ed importanti novità.

Il palinsesto di Canale 5: un autunno che presenta delle importanti riconferme

L’autunno di Canale5 parte forte il lunedì sera che si riconferma essere la serata dei reality show. Torna dunque il Grande Fratello Vip, dopo la scorsa edizione dei record, con la conduzione affidata ancora una volta ad Alfonso Signorini ma che vede un cast rinnovato di commentatori dopo l’addio di Pupo e Antonella Elia e lo sbarco nel programma di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Il martedì sarà la sera dedicata al calcio con l’esclusiva trasmissione di una partita di calcio della Uefa Champions League intervallata da film o speciali dei quiz più amati dal pubblico.

Il mercoledì è la serata delle fiction mentre il giovedì sarà occupato dalla new entry Star in the Star con la conduzione di Ilary Blasi che darà il testimone al ritorno atteso dell’amatissimo Zelig che vedrà il ritorno di Bisio e Vanessa Incontrada alla conduzione.

Il weekend sarà caratterizzato dalla sempre gradita presenza di Maria De Filippi con Tu si que vales, il ritorno di Michelle Hunziker in All together now e l’arrivo di domenica del grande ritorno di Enrico Papi per la nuova edizione di Scherzi a parte.

Le scelte per la primavera 2022 di Canale 5

Le scelte dei vertici Mediaset si sono spinte ovviamente a programmare quella che sarà a primavera di Canale5 e lo farà in pompa magna presentando il ritorno de La Talpa al lunedì, anche se non viene confermata la data di inizio a causa di un quanto probabile allungamento del GfVip 6 che farebbe slittare il grande ritorno di qualche settimana.

Il martedì si conferma il giorno della Uefa Champions League con la sua fase finale mentre il mercoledì arriveranno le fiction. Giovedì sarà invece la serata dedicata alle serate evento con quelle dedicate al grande ritorno della seconda edizione di Felicissima Sera di Pio e Amedeo e quella dedicata Renato Zero a fare da capofila.

Il venerdì rimane la seconda giornata dedicata ai reality show che vedreanno scambiarsi il testimone: la nuova edizione del GfVip, quella de L’Isola dei Famosi ed infine quella de La Talpa.

Il sabato come sempre la padrona di casa sarà la stella Maria De Filippi impegnata nuovamente nei suoi cavalli di battaglia C’è Posta per Te ed Amici.