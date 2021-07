Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 6 luglio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dell’Acquario.

Carissimi Acquario, la vostra giornata di martedì sembra essere leggermente faticosa a causa delle pessime influenze di Marte e Venere. Sembrano attendervi dei notevoli problemi di natura economica, che vi faranno tentennare leggermente e che non potranno proprio essere rimandate.

Nel caso un qualche problema vi si presentasse, sarà particolarmente importante che manteniate salda la calma e lo affrontiate con la mente lucida. In amore forse sarà il momento di risolvere in maniera definitiva una qualche questione del vostro passato.

Oroscopo Acquario, 6 luglio: amore

Cari Acquario, l’amore in questo martedì non sembra essere esattamente positivo. Nel caso siate single, non sembra che possiate andare incontro ad alcuna importante conoscenza, quindi meglio pazientare per ora.

Voi che da tempo siete impegnati, invece, sarete posti nuovamente di fronte ad una questione che in passato era già sorta e non aveva trovato la sua soluzione. Cercate, però, di evitare con tutte le vostre forze le futili discussioni.

Oroscopo Acquario, 6 luglio: lavoro

Il lavoro, invece, sembra poter procedere abbastanza bene e tranquillamente in questo martedì, cari amici dell’Acquario. Non si può escludere che un qualche problema sorga anche in questa sfera, forse un ritardo ad un appuntamento, un accordo che salta o un progetto che fallisce.

Basterà non farsi abbattere, andando avanti senza preoccuparsi delle cose che ormai sono andate.

Oroscopo Acquario, 6 luglio: fortuna

La fortuna non sembra decisamente volervi spalleggiare in questa fastidiosa e faticosa giornata, amici nati sotto il segno dell’Acquario. Per ora, meglio correre ai ripari, scendendo a patti con il fatto che dovrete farcela esclusivamente con le vostre forze, che però sono veramente tante e travolgenti!