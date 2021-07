Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 6 luglio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Bilancia.

Amici della Bilancia, questa giornata di martedì sembra essere decisamente buona per voi grazie all’ottima posizione della Luna ne vostri piani astrali! Tutto sembra voler procedere nel migliore dei modi, anche se sembrate dover fronteggiare un paio di dubbi sulla vostra vita professionale.

Un buonissimo numero di idee riempirà la vostra mente, ma alcune sembrano essere decisamente poco buone, quindi state attenti a quali scegliete di inseguire! Delle gratificanti novità vi attendono all’interno della sfera amorosa, grazie anche ad un fascino ampiamente accentuato!

Leggi l’oroscopo del 6 luglio per tutti i segni

Le stelle ci hanno suggerito qualcosa già all’inizio dell’anno, con l’oroscopo del 2021 secondo le previsioni di:

Oroscopo Bilancia, 6 luglio: amore

Molto buona la vostra giornata amorosa, gratificata e riempita di nuove opportunità ed emozioni.

Se la vostra relazione vi soddisfa, allora le cose tra voi potranno fare degli importanti passi avanti, magari iniziando ad inseguire uno di quegli obbiettivi relazionali che vi siete posti! Voi single della Bilancia, invece, sfoderate quel rinnovato fascino per garantirvi un paio di emozionanti conquiste, non tiratevi indietro!

Oroscopo Bilancia, 6 luglio: lavoro

Occhio alla sfera lavorativa in questa giornata di martedì, cari Bilancia, perché non sembra essere esattamente lieta. Seppur nessun grosso problema dovrebbe toccarvi, cercate di non essere superficiali, ponendo la giusta attenzione in quello che fate e nei piccoli dettagli di piani e progetti.

Se il vostro lavoro non vi piacesse, però, iniziate a guardarvi attorno per cambiare vita inseguendo qualcosa che potrebbe farvi stare meglio.

Oroscopo Bilancia, 6 luglio: fortuna

Da parte della fortuna, infine, non sembrate dovervi o potervi attendere pressoché nulla di grandioso carissimi nati sotto il segno della Bilancia. Nulla di negativo, il resto delle cose procedono al meglio e non ha senso fasciarsi la testa per nulla!