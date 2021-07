Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 6 luglio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Gemelli.

Il martedì che sta per aprirsi al vostro cospetto, carissimi amici dei Gemelli, sembra essere decisamente positivo, nonostante la posizione negativa della Luna nei vostri confronti. Forse, infatti, a causa sua, sembra che possiate incappare in un qualche tipo di ritardo, principalmente lavorativo, ma nulla di troppo fastidioso!

Buonissime le energie che vi animano e che sembrano volervi guidare verso un gran numero di impegni e cose da fare, ma occhio a non esagerare. L’amore, invece, sembra procedere veramente a gonfie vele, preoccupatevi solo di godervelo!

Leggi l’oroscopo del 6 luglio per tutti i segni

Le stelle ci hanno suggerito qualcosa già all’inizio dell’anno, con l’oroscopo del 2021 secondo le previsioni di:

Oroscopo Gemelli, 6 luglio: amore

La vostra giornata amorosa sembra essere decisamente positiva, soprattutto per voi amici impegnati stabilmente.

Una rinnovata voglia di amare ed essere amati si impossesserà di voi, portandovi direttamente tra le braccia della vostra dolce metà e saldando il vostro bel rapporto! Voi single dei Gemelli, invece, cercate solo di buttarvi con il cuore leggero, Mercurio accentua la vostra simpatia!

Oroscopo Gemelli, 6 luglio: lavoro

Sul lavoro, invece, cari Gemelli, sembrate poter incappare più facilmente in quelle problematiche che la Luna vuole causarvi. Nulla di grave, perché nel frattempo le vostre energie saranno veramente molte e potrete impegnarle nel modo che meglio credete, inseguendo piani e progetti!

Forse, però, qualche ritardo vi colpirà, oppure potreste trovarvi a seguire troppe cose, non riuscendone poi a concludere una gran parte, quindi occhio.

Oroscopo Gemelli, 6 luglio: fortuna

Buono, ma non certo eccellente, l’influsso che la fortuna sembra volervi donare in questa bella giornata di martedì, amici dei Gemelli! Non è chiaro né dove, né cosa, quindi starà a voi scoprirlo per esserne gratificati!