Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 6 luglio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Sagittario.

Cari Sagittario, la vostra giornata di martedì sembra essere abbastanza interessante, nonostante la sconveniente posizione della Luna nei vostri piani astrali. Infatti, Venere e Marte sono positivi per voi, rendendovi più socievoli e aperti verso gli altri, ma anche ottimisti e ben disposti al contatto con gli estranei!

Forse, però, qualche piccola difficoltà potrebbe attendervi sul posto di lavoro, ma cercate di non farvi abbattere e tutto si concluderà nel migliore dei modi! Occhio anche alle decisioni che prendete, Mercurio le rende piuttosto travagliate.

Oroscopo Sagittario, 6 luglio: amore

Bellissima giornata sotto il piano amoroso in questo martedì, carissimi Sagittario!

Nel caso siate impegnati, le cose con la vostra dolce metà procederanno veramente a gonfie vele, gratificandovi e regalandovi nuove ed importanti emozioni e sensazioni! Nel caso siate single e qualcuno vi interessi, allora cercate di buttarvi, oppure almeno cominciate ad entrarci più in sintonia, parlandoci ed uscendoci assieme, dimostrando quanto possiate valere!

Oroscopo Sagittario, 6 luglio: lavoro

Il lavoro sembra poter essere abbastanza gratificante in questa giornata, cari amici del Sagittario, seppur interessato da una serie di piccoli problemini da risolvere. Basterà continuare a dare il massimo, senza lasciare che un paio di dettagli vi rovinino l’umore e tutto si risolverà velocemente!

Però, per i vostri obbiettivi e traguardi c’è ancora da aspettare e camminare un po’, tenete duro!

Oroscopo Sagittario, 6 luglio: fortuna

Buono, infine, l’influsso della fortuna in questa bella giornata di martedì, cari nati sotto il segno del Sagittario. Forse vi potrebbe attendere una qualche gratificazione di tipo economico o amoroso in questa giornata, che vi regalerà senz’altro un sorriso!