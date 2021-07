Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 6 luglio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dello Scorpione.

Carissimi Scorpione, quella di martedì per voi sembra poter essere una giornata abbastanza piacevole ed interessante, grazie soprattutto alla buona posizione della Luna, unita al Sole! Un buonissimo entusiasmo vi animerà, accentuando anche la sensazione di benessere e il vostro ottimismo!

Forse, però, non vi sarà esattamente semplice riuscire ad esprimere liberamente quello che avete dentro, alla vostra dolce metà ma anche agli amici di sempre. Una piccola tensione potrebbe sorgere all’interno della vostra sfera famigliare, quindi occhio a cosa fate e dite.

Oroscopo Scorpione, 6 luglio: amore

La giornata amorosa che vi attende in questo martedì sembra essere ancora soggetta ad alcuni problemi che non sono stati risolti efficientemente negli scorsi giorni.

Cercate di evitare le discussioni e magari organizzate qualcosa di carino per la vostra dolce metà, ma evitate anche i discorsi troppo seri ed impegnati sui sentimenti! Voi single dello Scorpione, invece, potreste incappare in qualcosa di bello, ma non è affatto sicuro, a voi scoprirlo!

Oroscopo Scorpione, 6 luglio: lavoro

Sul lavoro, invece, non sembrano attendervi chissà quali grandissime novità o opportunità, carissimi amici dello Scorpione. Nulla di cui dobbiate preoccuparvi veramente, perché comunque le cose procederanno abbastanza bene e saprete portare a termine le vostre classiche mansioni!

Per dedicare sforzi ed attenzioni a piani e progetti che avete in ballo, attendete qualche giorno che gli astri cambieranno aspetto.

Oroscopo Scorpione, 6 luglio: fortuna

Infine, l’influsso che la fortuna può garantirvi sembra essere piuttosto limitato dai transiti negativi che vi interessano, ma non sarà completamente assente! Forse qualcosa di piccolo e bello vi attende nel caso siate single, oppure da parte della vostra dolce metà.