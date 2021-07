Can Yaman e la sua soap turca tornano con l’appuntamento in prima serata, per la gioia degli spettatori di Canale5. Mr. Wrong – Lezioni d’amore dopo il cambio di programmazione si colloca martedì 6 luglio alle ore 21:30 circa, andando a sfidare Rai1 che ha in programma la trasmissione della semifinale degli Europei di Calcio della nostra Nazionale. Ecco la trama della prossima puntata dell soap con Can Yaman.

Le anticipazioni di Mr. Wrong – Lezioni d’amore

I numerosi fan di Can Yaman ultimamente hanno dovuto fare i salti mortali per godere delle gesta del loro beniamino. Infatti dopo il cambio di programmazione della sua nuova soap turca, i telespettatori di Canale5 hanno dovuto rinunciare all’appuntamento giornaliero con il loro attore preferito e si sono dovuti accontentare di vederlo di recente in Celebrity Hunted insieme a Diletta Leotta.

Ora però pare che possa tornare con costanza in tv sulla rete ammiraglia di Mediaset, tornando a vestire i panni del protagonista di Mr.Wrong – Lezioni d’amore.

Il nuovo appuntamento è infatti fissato per la prima serata di martedì 6 luglio 2021 quando andranno in onda i nuovi episodi in prima visione assoluta italiana che cerchiamo di anticiparvi riportandovi la trama di quello che si vedrà.

Vedremo il contorto piano di Tolga che sta per compiersi, mettendo alle strette Ezgi con una denuncia che l’accuserà in maniera pesante. La donna infatti si recherà da Ozgur con un denuncia da consegnare alla polizia che riporta le accuse ad Ezgi per aver diffuso dei dati molto importanti della sua azienda.

La coppia si troverà alle strette e cercherà di farsi aiutare da Ozan e Dezin recandosi all’hotel dove Ezgi sta per tenere l’evento per Serdar, nel tentativo di recuperare i filmati della sorveglianza senza però sapere che Tolga ha corotto gli agenti che ora sono dalla sua parte e negano il materiali ad Ozgur.

L’uomo capirà che nel complotto contro la sua ragazza è coinvolta anche Irem che viene incastrata dalle immagini che Deniz riesce a recuperare.

Fu proprio Irem infatti anche ad occuparsi della licenza del locale di Ozgur e Ozan, manipolando i documenti nel tentativo di negare le giuste autorizzazioni. La donna così viene licenziata e in una serie di escalation costringerà anche Serdar a far venire fuori la verità.

In onda anche Italia-Spagna: semifinale di Euro 2020

Lotta dura per la serata di oggi per Can Yaman. L’attore, infatti, si troverà ad andare in onda durante la semifinale di Europeo che vede in campo la nostra nazionale contro l’eterna rivale, la Spagna.

Italia-Spagna va in onda alle 21 di questa sera, 6 luglio 2021.