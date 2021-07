Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 7 luglio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Bilancia.

Amici della Bilancia, la vostra giornata di mercoledì sembra configurarsi come pessima, e senz’altro si aprirà con una pessima notizia, ovvero la congiunzione negativa di Luna, Venere e Marte nei vostri piani astrali. Il rischio generale che correte in queste ore è di sentirvi spesso nervosi e stressati, agitati anche dalle cose più piccole e futili, magari anche leggermente litigiosi.

Cercate solo di passare sopra alle questioni che proprio non vi piacciono e soddisfano, senza voler trovare a tutti i costi una soluzione.



Oroscopo Bilancia, 7 luglio: amore

La giornata amorosa avrà esiti e sorti diverse in base a come voi deciderete di agire, cari Bilancia. Voi impegnati stabilmente dovreste solo cercare di mantenere a bada nervosismo e agitazione, per evitare di rovinare il vostro rapporto, ma non si può escludere che in ogni caso sorga una grande incomprensione tra voi e il partner.

Per i cuori solitari non c’è nulla all’orizzonte, se non una gran sensazione di solitudine.

Oroscopo Bilancia, 7 luglio: lavoro

Anche sul lavoro sarà importante cercare di tenere sotto controllo tutte quelle sensazioni negative che nel corso di questo mercoledì vi riempiono la mente. Questo per evitare di essere ancora più infastiditi da un eventuale litigio con un collega o superiore.

Nel frattempo, però, potrete almeno riuscire a concludere tutte le cose necessarie, magari anche portando avanti di pochissimo piani e progetti che avete in ballo.

Oroscopo Bilancia, 7 luglio: fortuna

La fortuna, infine, non sembra essere particolarmente presente nella vostra faticosa giornata di mercoledì, carissimi amici della Bilancia. Tuttavia, sono giorni che le cose vi vanno per il meglio ed è importante anche spersi accontentare ogni tanto!