Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 7 luglio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Sagittario.

Amici del Sagittario, il mercoledì che sta per aprirsi al vostro cospetto sembra essere piuttosto piacevole e sereno, segnato da alcuni momenti veramente fantastici! In questa giornata potrete ottenere delle importanti e gratificanti novità, tutto dipende da cosa andate cercando, se la carriera o l’amore!

In coppia dovreste sentirvi più liberi di esprimervi come preferite, facendo emergere aspetti di voi che a lungo avete tenuto nascosti. Vi dovreste anche sentire, in generale, più sereni e felici, ma anche altruisti e generosi!

Oroscopo Sagittario, 7 luglio: amore

In amore, nel corso di questo bel mercoledì, dovreste poter trascorrere delle ore veramente piacevoli, cari amici del Sagittario!

Voi che siete in una coppia stabile dovreste potervi e volervi sentire più aperti con la vostra dolce metà, e nulla ve lo impedirà! In serata, poi, potrete trascorrere delle ore veramente piacevoli e romantiche, senza però tralasciare una buonissima dose di erotismo!

Oroscopo Sagittario, 7 luglio: lavoro

Il lavoro, similmente, sembra volervi regalare delle ottime sensazioni in questa bella giornata, cari Sagittario! Sarete energici, attivi e produttivi, ma anche pieni di idee e progetti nuovi da proporre che potrebbero garantirvi dei buonissimi passi avanti rispetto alla vostra carriera!

Ma se aveste un sogno nel cassetto, una strada mai seguita, allora provate a dedicarci qualche pensiero, magari potreste trovare l’occasione d’oro per fare finalmente ciò che avreste sempre voluto fare!

Oroscopo Sagittario, 7 luglio: fortuna

La fortuna sarà abbastanza presente nella vostra giornata di mercoledì, cari amici nati sotto il segno del Sagittario! Sembra, però, voler mantenere un’influenza generalizzata, in ogni campo, per garantirvi tranquillità e serenità!