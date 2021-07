Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 7 luglio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dello Scorpione.

Cari amici dello Scorpione, la vostra sembra essere una giornata di mercoledì piuttosto complicata e fastidiosa. I transiti nei vostri piani astrali non sembrano essere affatto positivi, fuorché per la Luna e Venere che avranno, però, un’influenza poco marcata. In generale, dovreste poter fare affidamento su una buona tranquillità per quanto riguarda il lavoro e la vita privata, ma in amore le cose saranno decisamente più complesse.

Voi single qualcuno potreste conoscerlo, ma non esiti poco in linea con le vostre aspettative.

Oroscopo Scorpione, 7 luglio: amore

Amici single dello Scorpione, nel corso di questo mercoledì gli astri sembrano volervi far incappare in una nuova conoscenza abbastanza emozionante.

Tuttavia, non sembra potersi evolvere in una relazione stabile, ma non tiratevi indietro perché anche le amicizie possono essere speciali! Voi che da tempo siete impegnati, invece, forse non avvertite più così tanta sintonia con la vostra dolce metà, magari però parlatene invece che arrabbiarvi o litigare.

Oroscopo Scorpione, 7 luglio: lavoro

Il lavoro, invece, forte degli influssi combinati di Venere e Luna, dovrebbe trascorrere nella più totale tranquillità questo mercoledì! Non riuscirete, probabilmente, a fare dei grandi passi avanti rispetto a piani e progetti che avete in ballo, ma almeno compiti e mansioni obbligatori e necessari riuscirete a portarli a termine senza grossi problemi, non preoccupatevi!

Preso potrete anche fare dei passi avanti per la vostra carriera, non temete!

Oroscopo Scorpione, 7 luglio: fortuna

La fortuna però sarà leggermente sottotono e frenata dagli influssi negativi questo mercoledì, amici nati sotto lo Scorpione! Nulla di cui preoccuparsi, ma sfortunatamente neppure nulla in cui sperare, siate pazienti e prepararti a cavarvela.