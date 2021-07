Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 7 luglio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Toro.

Carissimi Toro, la Luna nel corso di questa giornata di mercoledì muterà il suo aspetto, diventando negativa per voi e causandovi un paio di piccoli problemi. Forse un ritardo, probabilmente lavorativo, oppure forse una questione famigliare che richiederà calma e pazienza perché riusciate a trovare una soluzione.

Sarà anche particolarmente importante, in questa giornata, cercare di dedicare un po’ del vostro tempo libero al partner o alla persona che fa battere il vostro cuore! Forse una piccola questione potrebbe sorgere anche nella vostra coppia stabile.

Oroscopo Toro, 7 luglio: amore

La giornata amorosa di mercoledì per voi sembra poter essere leggermente travagliata.

In particolare, nel caso siate impegnati stabilmente da tempo, sarà importate dedicare un po’ di tempo e attenzioni alla vostra dolce metà, per evitare che sorgano questioni in merito. Voi single del Toro, invece, cercate di non impegnarvi troppo nella ricerca dell’amore, forse per ora è meglio essere soli che avere altre preoccupazioni.

Oroscopo Toro, 7 luglio: lavoro

Sul posto di lavoro, invece, non sembrate poter contare su delle grandi energie, ma neppure su di un particolare spirito d’iniziativa. Nulla di grave, perché comunque nel mentre dovreste riuscire a fare tutto il necessario, e forse anche qualcosina in più, ma senza raggiungere chissà quale risultato.

Se ambite a qualcosa di migliore, aspettate ancora qualche giorno che la Luna si sarà allontanata definitivamente.

Oroscopo Toro, 7 luglio: fortuna

Da parte della fortuna, infine, cercate di non aspettarvi chissà cosa di positivo in questo mercoledì, carissimi amici del Toro. Potrebbe, però, essere meglio evitare di azzardare un investimento che forse non vi sembra così tanto buono, fate affidamento al vostro fiuto!