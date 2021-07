Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 7 luglio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Vergine.

Cari Vergine, al sorgere di questo mercoledì potrete finalmente dire addio una volta per tutte all’opposizione della Luna nei vostri piani astrali! Non sarà, però, neppure completamente positiva, ma andrà ad unirsi a Venere, accentuando i suoi effetti. In particolare, sembra possibile trovare una soluzione ad alcuni di quei problemi che da tempo vi danno fastidio, come quella spinosa questione economica.

Ponete ancora la giusta attenzione nei passi che decidete di compiere, perché Giove vi è ancora opposto e vi rende tutto più complicato.



Leggi l’oroscopo del 7 luglio per tutti i segni

Le stelle ci hanno suggerito qualcosa già all’inizio dell’anno, con l’oroscopo del 2021 secondo le previsioni di:

Oroscopo Vergine, 7 luglio: amore

Sotto il piano amoroso l’assenza dell’opposizione della Luna sarà molto più evidente, carissimi Vergine, soprattutto per voi impegnati stabilmente!

Nel caso un problema fosse ancora in ballo con la vostra dolce metà, potrete trovare un’ottima soluzione dopo un tranquillo dialogo tra voi, tornando poi a sperimentare i piaceri dell’amore, emotivi ma anche carnali! Voi single non dovreste poter trovare nulla di degno di nota in giornata.

Oroscopo Vergine, 7 luglio: lavoro

Similmente, anche sul posto di lavoro dovreste sentirvi produttivi e capaci di concludere qualsiasi cosa. Ma occhio, perché si tratta per lo più esclusivamente di una sensazione e il rischio di impegnarvi a vuoto è veramente alto, magari pure facendo fallire un qualche progetto o accordo.

Tuttavia, compiti e mansioni non costituiranno affatto uno scoglio fastidioso per voi, potete stare tranquilli!

Oroscopo Vergine, 7 luglio: fortuna

Da parte della fortuna, infine, sembra potervi attendere qualcosa di veramente ottimo, amici nati sotto il segno della Vergine! In generale, la sua influenza sarà tangibile per la sfera economica, magari risolvendo quel problema che da tempo vi infastidisce, oppure permettendovi di incappare in un qualche guadagno inatteso!