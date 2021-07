Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 8 luglio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Pesci.

Carissimi Pesci, i transiti che interesseranno la vostra giornata di giovedì non sembrano volervi regalare delle grandissime opportunità, ma fortunatamente neppure rendervi le cose difficili! Mercurio, però, vi renderà più difficile comunicare con coloro che costellano la vostra vita, soprattutto il partner stabile, state attenti.

Forse sarete anche colpiti da qualche spesa non preventivata, ma piuttosto piccola fortunatamente. La salute, però, è veramente alle stelle, così come potreste ricavare un notevole piacere dal contatto famigliare!

Oroscopo Pesci, 8 luglio: amore

La giornata amorosa in sé non sembra volervi mettere in nessuna brutta situazione con la vostra dolce metà!

Forse, il dialogo tra voi non sarà esattamente dei migliori, ma basta evitare di impegnarsi in discussioni troppo serie o profonde e non dovreste incappare in problemi! Voi single dei Pesci non sembrate poter trovare l’amore eterno in giornata, ma forse una qualche conoscenza emozionante si, magari si evolverà con il tempo!

Oroscopo Pesci, 8 luglio: lavoro

Il lavoro sembra, similmente alla sfera amorosa, poter procedere abbastanza bene e tranquillamente, cari Pesci! Nulla di difficile vi attende, ma neppure nulla di estremamente gratificante purtroppo. Completate quello che riuscite, magari portando avanti anche un paio di quei progetti, ma per fare carriera sarà necessario attendere ancora un pochino di tempo.

Oroscopo Pesci, 8 luglio: fortuna

La fortuna, infine, sembra volervi aiutare nel caso incontriate qualche piccola difficoltà nel corso di questo giovedì, cari nati sotto il segno dei Pesci! Nulla di troppo grosso o entusiasmante, ma evitare un problema è sempre un’ottima cosa!