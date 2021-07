Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 8 luglio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dello Scorpione.

Cari amici dello Scorpione, la vostra giornata di giovedì sembra essere veramente brutta ed impegnativa sotto quasi tutti i punti di vista. Sul lavoro tutto procederà a rilento, senza che otteniate nulla di concreto e magari arrivando anche al punto di voler lasciar perdere tutto.

In amore, similmente, voi coppie stabili sembrate poter attraversare una fase di monotonia e noia, ma almeno senza grossi litigi o problemi all’orizzonte. Un paio di situazioni scomode potrebbero attendervi in giornata, nervosi e suscettibili come dovreste sentirvi.

Leggi l’oroscopo del 8 luglio per tutti i segni

Le stelle ci hanno suggerito qualcosa già all’inizio dell’anno, con l’oroscopo del 2021 secondo le previsioni di:

Oroscopo Scorpione, 8 luglio: amore

La vostra sfera amorosa in questo giovedì non sembra volervi regalare alcuna emozione particolarmente marcata, cari Scorpione.

Cercate di non preoccuparvene più di molto, la monotonia ogni tanto fa parte di tutte le relazioni, ma basta non farne un problema né far scaturire un litigio da questo. Un paio di piccolissimi battibecchi forse potrebbero interessarvi, ma fortunatamente nulla di troppo esagerato.

Oroscopo Scorpione, 8 luglio: lavoro

Il lavoro, invece, si presenterà al vostro cospetto in maniera decisamente poco buona, segnato da alcuni notevoli e fastidiosi problemi. In generale voi dovreste sentirvi decisamente poco produttivi e attenti a quello che fate, facendo procedere lentamente e con fatica i vostri vari progetti, ma anche le classiche mansioni.

È probabile che qualche collega o anche un superiore possano trovarvi qualcosa di dire, cercate di mantenere la calma, scusatevi ed evitate di litigare.

Oroscopo Scorpione, 8 luglio: fortuna

In tutta questa serie di influssi negativi, neppure la fortuna riuscirà a risollevare leggermente il vostro umore, carissimi amici nati sotto il segno dello Scorpione. Nulla di grave, pensate a preoccuparvi per il resto degli aspetti che non procedono bene.