Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 9 luglio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dell’Acquario.

La vostra giornata di venerdì, carissimi amici dell’Acquario, sembra essere resa particolarmente problematica dalla presenza negativa della Luna, unita anche a Venere e Marte, nella vostra orbita. La cosa più importante sarà procedere con cautela, cercando di evitare il più possibile di commettere errori.

Non potrete contare su di un buon numero di energie e questo non vi renderà possibile alcun impegno concreto sul posto di lavoro. In amore, invece, per le coppie tutto dovrebbe andare tranquillamente, ma occhio al dialogo.

Le stelle ci hanno suggerito qualcosa già all’inizio dell’anno, con l’oroscopo del 2021 secondo le previsioni di:

Oroscopo Acquario, 9 luglio: amore

La giornata amorosa di venerdì, insomma, carissimi amici dell’Acquario non sembra regalarvi un granché, purtroppo. Nel caso siate impegnati da tempo, infatti, potrete contare su un buon livello di tranquillità, ma non riuscirete ad esprimervi particolarmente bene con la vostra dolce metà.

Voi single, seppur proviate una gran voglia di amare ed impegnarvi, non sembrate poter incontrare la persona giusta, meglio non perdere tempo.

Oroscopo Acquario, 9 luglio: lavoro

Sul posto di lavoro, invece, potrete contare su una buona serie di idee e intuizioni che vi permetteranno di trovare alcune soluzioni pratiche molto utili ed efficienti. Solo che potrebbe essere anche una buona idea evitare di impegnarvi troppo nei progetti più difficoltosi che avete in ballo, considerando le pochissime energie che vi muovono.

Per proporre quei nuovi progetti che avete in mente, aspettate ancora un attimo.

Oroscopo Acquario, 9 luglio: fortuna

La fortuna, nel contesto decisamente poco gratificante e sereno che vi attende venerdì, non dovrebbe essere particolarmente presente, cari Acquario. Meglio evitare di pensarci, così come evitare di forzarla, potreste solo rimanerci male.