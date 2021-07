Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 9 luglio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Bilancia.

Un venerdì veramente ottimo sembra configurarsi dalla lettura dei vostri piani astrali, carissimi Bilancia! Seppur l’ottimismo non sembri attestarsi su livelli particolarmente alti, un grandissimo numero di idee dovrebbe riempirvi la testa, guidandovi verso delle interessanti e gratificanti novità!

Qualche possibilità economica vi attende, mentre sul lavoro tutto procederà nel migliore dei modi! Nel caso siate disoccupati, o aspettiate l’occasione per cambiare lavoro, sappiate che questo periodo sarà particolarmente proficuo, non abbattetevi e non perdete le speranzo proprio ora!

Oroscopo Bilancia, 9 luglio: amore

L’amore sembra poter procedere veramente bene in questa bella e solare giornata!

Voi che da tempo siete impegnati, forse potreste iniziare a concretizzare alcuni di quei piani che avete programmato con la vostra dolce metà! Voi single della Bilancia, invece, non dovreste semplicemente stare fermi ad aspettare che qualcosa capiti, ma cercate di prendere in mano le redini e fate capitare voi quello che volete!

Oroscopo Bilancia, 9 luglio: lavoro

Buonissimo il lavoro, certamente gratificato da tutte quelle ottime idee che dovrebbe riempirvi la testa in giornata, amici della Bilancia! Cercate di analizzarle con un po’ di lucidità per capire quali possano rivelarsi migliori prima di iniziarle o proporle ai superiori.

Non abbiate timore ad avanzarne anche più di una perché sembrano essere tutte veramente buone e potrebbero garantirvi il tanto ambito successo!

Oroscopo Bilancia, 9 luglio: fortuna

Da parte della fortuna qualcosa sembra potervi gratificare anche oggi carissimi amici nati sotto il segno della Bilancia! Non è chiaro di cosa si tratti, come spesso accade, ma sembra essere qualcosa di piuttosto piccolo, ma tenete a mente che la giornata è già di per sé fantastica!