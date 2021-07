Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 9 luglio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Capricorno.

Carissimi Capricorno, la Luna in questa giornata di venerdì sembra voler assumere una posizione ottima nei vostri piani astrali! Dovreste, grazie a lei, sentirvi decisamente affascinanti e seducenti, sia che siate single o impegnati da tempo, approfittatene! Sul posto di lavoro, invece, sarete attenti e concreti, pronti a dare il massimo e a raggiungere qualsiasi traguardo vi siate fissati!

Una buona notizia che attendevate da tempo dovrebbe giungere nel corso delle prime ore della giornata, rasserenandovi l’umore!

Oroscopo Capricorno, 9 luglio: amore

La giornata amorosa che vi attende venerdì, cari Capricorno, non sembra essere particolarmente entusiasmante, ma fortunatamente neppure problematica!

Voi cuori solitari, seppur potreste incontrare qualcuno, questo non sembra poter essere la persona giusta, ma perché negarsi una bella avventura?! Voi coppie godetevi il momento di tranquillità, senza chiedere troppo alla vostra dolce metà, ma neppure al destino.

Oroscopo Capricorno, 9 luglio: lavoro

Per quanto riguarda la sfera lavorativa della giornata, invece, carissimi Capricorno, dovreste potervi sentire produttivi e attivi, come non capitava da parecchio tempo! Mansioni e compiti quotidiani saranno facilissimi da portare a termine, permettendovi poi di dedicarvi ad alcune cose decisamente più entusiasmanti!

Forse una piccola spesa imprevista vi attende, ma sarà per qualcosa di utile e che a tempo debito darà i suoi frutti!

Oroscopo Capricorno, 9 luglio: fortuna

Tuttavia, la fortuna non sembra essere particolarmente attenta a voi in questa giornata, carissimi nati sotto il segno del Capricorno. Cercate di non chiedere troppo al destino, anche e soprattutto perché le cose per voi stanno decisamente migliorando!