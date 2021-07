Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 9 luglio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Leone.

Cari amici del Leone, il vostro venerdì sembra essere ancora una giornata ottima e gratificante! Venere, Marte e Mercurio continuano ad essere positivi per il vostro segno, mentre la Luna continuerà la sua traversata in opposizione. Ciò a cui potreste andare incontro a causa del luminare notturno è una brutta serie di contrattempi e ritardi, in particolare sul lavoro, oltre ad alcuni momenti di tensione con una persona a cui tenete molto.

Seducenti e magnetici, non dovreste però perdere l’occasioni per ottenere qualcosa dalla sfera amorosa!

Oroscopo Leone, 9 luglio: amore

Amici single del Leone, buona parte degli influssi di questa giornata di venerdì sembrano essere rivolti a voi!

Se avete voglia di innamorarvi di nuovo, mettetevi in testa che rimanendo in casa non potrete ottenere nulla, se non con enormi difficoltà e rallentamenti. Dovreste sentirvi seducenti e potreste riuscire ad esercitare un buon magnetismo sugli altri, mentre gli astri sembrano suggerire la possibilità di incontrare qualcuno, o conquistare una persona che da tempo puntate!

Oroscopo Leone, 9 luglio: lavoro

Il lavoro, similmente, sembra essere abbastanza accentuato e migliorato in questa bella giornata, carissimi Leone! Dovreste poter essere abbastanza produttivi, magari riuscendo anche a dare il via a qualche nuovo progetto che con il giusto tempo e la dedizione necessaria potrebbe garantirvi delle ottime soddisfazioni!

Occhio solo a quei possibili ritardi, ma anche ai vari dettagli delle cose in cui decidete di impegnarvi.

Oroscopo Leone, 9 luglio: fortuna

Buona, ma non certamente eccelsa, la fortuna che vi interesserà in questa ottima giornata di venerdì! Forse un piccolo evento fortunato, o una situazione che vi farà sentire decisamente bene, non è affatto chiaro ma non dovrebbe essere difficile scoprirlo per voi!