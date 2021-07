Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 9 luglio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Pesci.

Amici dei Pesci, il vostro sembra essere un buon venerdì, grazie soprattutto alle posizioni favorevoli e vantaggiose della Luna e del Sole! Dovreste potervi sentire particolarmente ottimisti e sereni, riuscendo anche a trovare alcune soluzioni a quei fastidiosi problemi che da tempo vi interessano!

C’è da dire che la vostra efficienza e produttività non godono di un gran momento, ma le cose stanno via via migliorando, presto anche sul posto di lavoro potrete fare dei notevoli passi avanti! L’amore procede bene, basta che non siate troppo esigenti.

Oroscopo Pesci, 9 luglio: amore

Cari Pesci impegnati in una relazione stabile e duratura, la vostra giornata di venerdì sembra essere particolarmente tranquilla! Dovreste solo cercare di essere un pochino meno esigenti nei confronti del partner, o finirete quasi esclusivamente per indisporlo.

Non potrete contare su una buona vena erotica, ma il romanticismo è decisamente accentuato, potreste sfruttarlo per fare qualcosa di carino per la vostra dolce metà!

Oroscopo Pesci, 9 luglio: lavoro

Il lavoro sembra essere abbastanza tranquillo, ma quasi del tutto privo di grandi gratificazioni. Forse un paio di questioni rimaste aperte potrebbero crearvi qualche disagio, magari con un collega o un superiore, ma nulla di eccessivo.

Cercate solo di non dedicare troppe attenzioni ai progetti più impegnativi, perché seppur le cose stiamo migliorando, non siete ancora al massimo della forma possibile, meglio non correre rischi!

Oroscopo Pesci, 9 luglio: fortuna

La fortuna, infine, sembra volervi regalare un’importante emozione nel corso di questa giornata, cari amici dei Pesci! Sembra che la vostra dolce metà, o un amico di vecchissima data, stia organizzando una sorpresa veramente bella!