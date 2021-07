Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 9 luglio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dello Scorpione.

Carissimi Scorpione, occhio alla vostra giornata di venerdì perché sembra voler continuare il brutto periodo che state attraversando ultimamente. In particolare, Venere e Marte sembrano voler essere particolarmente fastidiosi per quanto riguarda la vita sentimentale e relazionale in generale.

A causa di Mercurio dovrete anche far fronte ad un ricorrente ed accentuato nervosismo che vi coglierà in diversi momenti della giornata, magari a causa della costante monotonia che avvertite e che vi rende difficile andare avanti sulla vostra strada.

Oroscopo Scorpione, 9 luglio: amore

Voi amici impegnati, in questo brutto venerdì, dovreste cercare di far fondo a tutta la vostra tranquillità.

Infatti, l’idea di una relazione monotona sarà pressante in voi, accentuando ulteriormente quel nervosismo che vi rende agitati, rischiando di farlo scoppiare a causa di una qualsiasi questione. Voi single dello Scorpione potreste forse ritenervi fortunati ad essere soli ora come ora, non impegnatevi nella deludente ricerca dell’amore.

Oroscopo Scorpione, 9 luglio: lavoro

La sfera lavorativa della giornata di venerdì sembra essere del tutto simile a quella amorosa, ed anche qui sarà importante mantenere sempre un eccellente livello di calma e tranquillità. In linea di massima, non dovreste sentirvi molto produttivi e neppure attenti alle cose che vi capitano attorno, mentre sarà decisamente difficile portare avanti o dare il via ad un qualsiasi progetto nuovo, aspettate ancora un po’.

Oroscopo Scorpione, 9 luglio: fortuna

Infine, evitate di sperare nel possibile influsso della fortuna in questa giornata travagliata e paesante, carissimi nati sotto il segno dello Scorpione. Non sarà particolarmente attenta alle vostre esigenze, ma sperandoci ci rimetterete notevolmente in sanità mentale.