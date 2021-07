Cosa prevede il tuo oroscopo per la giornata del 9 luglio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno della Vergine.

Un venerdì segnato da una bellissima posizione della Luna nei vostri piani astrali, cari amici della Vergine! Tuttavia, non gioite più di molto, dato che Venere e Marte continuano ad essere negativi alle vostre spalle e anche decisamente più forti del luminare notturno. La giornata in sé sembra essere piuttosto gratificante, segnata da un ottimismo abbastanza marcato, ma continueranno a persistere le solite difficoltà, sicuramente sul posto di lavoro, ma anche nel rapporto con i famigliari e con la dolce metà.

Vi servirà concentrazione sul posto di lavoro.

Oroscopo Vergine, 9 luglio: amore

L’amore sembra star attraversando una fase abbastanza calante in queste giornate, cari amici della Vergine.

Nel caso siate impegnati stabilmente, la situazione sembra essere decisamente monotona e poco gratificante, mentre non riuscirete neppure ad istaurare un buon dialogo con la vostra dolce metà. Voi single, invece, non dovreste poter andare incontro a nessuna persona particolarmente emozionante, meglio essere ancora pazienti.

Oroscopo Vergine, 9 luglio: lavoro

Sul lavoro le cose sembrano poter andare piuttosto bene, cari amici della Vergine, purché poniate attenzione su cosa fare. Cercate di capire quali siano le cose veramente fondamentali e impellenti, quelle che sapete poter portare efficientemente avanti, ma lasciate un attimo perdere il resto delle cose, meno utili, forse sono solo illusioni che credete di poter concretizzare e che non vi porteranno da nessuna parte.

Oroscopo Vergine, 9 luglio: fortuna

La fortuna in questa giornata non sembra essere particolarmente marcata nella vostra vita, carissimi Vergine. Come al solito, lasciate perdere che non ne vale la pena, e scappate dagli investimenti che potrebbero proporvi.