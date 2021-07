Continuano i saluti e le file davanti alla camera ardente di Raffaella Carrà, allestita in Campidoglio. Questa rimarrà aperta fino a venerdì mattina, quando poi alle 12, inizierà il funerale in Santa Maria in Aracoeli. Tanti vip ma anche tanti fan per dare un ultimo saluto all’icona dello spettacolo mondiale. Una camera ardente piena di girasoli e di fiori gialli e di foto della Carrà.

Raffaella Carrà: le parole di Milly Carlucci

“Era la donna del sorriso, il suo modo di fare spettacolo sempre teso a portare emozione” ha detto Milly Carlucci in diretta al Tg1 ieri. “C’è stata da parte sua la sua grande versatilità nell’adattarsi a un mondo che cambia dalle grandi mise di Colabucci Canzonissima a Pronto Raffaella, con il quiz dei fagioli che ha appassionato l’Italia, fino alle interviste che a dimostrato di saper fare con grande mirabilia su rai3.

Era un un personaggio a tutto tondo“. C’è qualcosa però che costringe la conduttrice Rai a guardare indietro: “Ho solo il rimpianto di non averla potuta avere come ballerina per una notte a Ballando con le stelle, poi l’avevamo cercata per il Cantante mascherato, ma non avevamo avuto risposta, evidentemente stava già male“.

Le parole di Vincenzo Mollica

Vincenzo Mollica ha commentato in diretta al Tg1 il corteo funebre per poi dedicare bellissime parole alla diva della tv: “Sapeva includere, perché lo faceva con grande naturalezza, dal primo artista all’ultimo dei tecnici”, ha detto commosso.

“In Rai è stata un esempio. È stata uno degli esempi più belli che abbia conosciuto e incontrato in Rai. Ma non solo per la Rai, per l’umanità di questo Paese. È stata uno degli esempi più belli di tutto questo, lo dico anche con un po’ di commozione“. Poi ha concluso: “Credetemi, uno dei motivi per cui sono orgoglioso di essere passato e aver vissuto 40 anni in Rai, è anche quello di aver incontrato persone belle come Raffaella Carrà“.

Raffaella Carrà: i funerali

La cerimonia funebre della diva della Tv è prevista per venerdì 9 luglio alle 12 presso la chiesa di Santa Maria in Ara Coeli, in Piazza del Campidoglio. I funerali potranno essere seguiti in diretta sempre su Rai1. Nelle ultime disposizioni, la Carrà ha chiesto una bara di legno grezzo e un’urna per contenere le sue ceneri. A rivelare della sue scelte era stato Sergio Iapino: “Nelle sue ultime disposizioni Raffaella ha chiesto una semplice bara di legno grezzo e un’urna per contenere le sue ceneri.

Nell’ora più triste, sempre unica e inimitabile, come la sua travolgente risata.Ed e’ cosi’ che noi tutti vogliamo ricordarla. Ciao Raffaella“.