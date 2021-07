Si stanno tenendo in questi momenti a Roma, presso la Basilica di Santa Maria in Ara Coeli, l’ultimo saluto a Raffaella Carrà. Come pre-annunciato da Sergio Japino nel suo lungo comunicato, la funzione e tutti gli annessi sono stati organizzati seguendo le ultime disposizioni della Carrà.

Raffaella Carrà, la più amata dagli italiani, la Regina della televisione, è venuta a mancare a 78 anni dopo una lunga e faticosa lotta contro un tumore al polmone.

L’ultimo viaggio di Raffaella Carrà

Durante il funerale di Raffaella Carrà, l’omelia è stata pronunciata dai frati cappuccini devoti a Padre Pio arrivati da San Giovanni Rotondo, che hanno reso nota l’ultima volontà di Raffella, ovvero porgere un ultimo omaggio a Padre Pio, al quale lei era molto devota.

“Raffaella è venuta a San Giovani Rotondo non solo per impegni lavorativi, (…) ed è suo desiderio tornare a San Giovanni rotondo, quindi non appena sarà possibile l’urna di Raffaella sarà portata a san giovanni a rotondo e sul monte argentario. Per un ultimo pellegrinaggio davanti alla tomba di Padre Pio“.

La morte di Raffaella Carrà “Risuonata come un fuori programma inaspettato”

Nell’omelia per il funerale di Raffaella Carrà sono stati tanti gli elementi caratteristici che hanno contraddistinto la sua vita, la sua carriera e la sua persona ad essere ricordati.

La notizia della morte della Regina della Televisione: “È risuonata come un fuori programma inaspettato, amaro e doloroso...”

Nonostante la malattia che alla fine l’ha avuta vinta sulla vita, l’amore che Raffaella Carrà ha sparso nel mondo è sopravvissuto, come è stato detto nell’omelia, Raffaella “Ha saputo conquistare il cuore di milioni di persone… Sergio Japino, nel suo annuncio ha detto ‘Raffaella ci ha lasciato, è andato in un mondo migliore…’ La più amata dagli italiani non è scomparsa per sempre sempre, si è solo spostata un po’ più in là, per citare una sua nota canzone“.

Il sorriso di Raffaella Carrà vivrà per sempre

Sempre nell’omelia, di Raffaella Carrà è stata ricordata forse la caratteristica più iconica: la sua risata e il suo sorriso. “Sempre e solo un sorriso accogliente che raggiungeva l’altro… ” ha detto il frate, che ha poi concluso “Vai in pace Raffaella, goditi il meritato riposo della Fiesta nel cielo“.